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AGENDA · Arcachon

Visite de la Ville de Printemps Basilique Notre-Dame Arcachon

jeudi 3 septembre 2026 · Basilique Notre-Dame · Arcachon

Visite de la Ville de Printemps Basilique Notre-Dame Arcachon

Informations pratiques

Début
jeudi 3 septembre 2026
Fin
jeudi 3 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Basilique Notre-Dame
Adresse
21 Avenue de Mentque
Ville
33120 Arcachon
Département
Gironde
Tarif

Arcachon

Visite de la Ville de Printemps

Basilique Notre-Dame 21 Avenue de Mentque Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 09:30:00
fin : 2026-09-03 11:30:00

Date(s) :
2026-09-03

Par l’association Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon (HTBA).
Arcachon Ville Impériale
Itinéraire de découverte historique et patrimoniale.
Rendez-vous au chevet de la Basilique Notre-Dame.   .

Basilique Notre-Dame 21 Avenue de Mentque Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 75 90  histradi@gmail.com

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English : Visite de la Ville de Printemps

L’événement Visite de la Ville de Printemps Arcachon a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Arcachon

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