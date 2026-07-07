Visite de la Ville de Printemps Basilique Notre-Dame Arcachon
jeudi 3 septembre 2026 · Basilique Notre-Dame · Arcachon
Informations pratiques
Arcachon
Visite de la Ville de Printemps
Basilique Notre-Dame 21 Avenue de Mentque Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 09:30:00
fin : 2026-09-03 11:30:00
Date(s) :
2026-09-03
Par l’association Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon (HTBA).
Arcachon Ville Impériale
Itinéraire de découverte historique et patrimoniale.
Rendez-vous au chevet de la Basilique Notre-Dame. .
Basilique Notre-Dame 21 Avenue de Mentque Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 75 90 histradi@gmail.com
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English : Visite de la Ville de Printemps
L’événement Visite de la Ville de Printemps Arcachon a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Arcachon
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