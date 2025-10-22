Visite de la ville Médiévale et Renaissance Périgueux
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-10-22
fin : 2026-02-11
2025-10-22 2025-10-25 2025-10-29 2025-12-24 2025-12-27 2025-12-31 2026-01-03 2026-02-11 2026-02-14 2026-02-18 2026-02-21
Venez découvrir l’histoire de la ville au Moyen âge et de sa transformation à la Renaissance avec l’apparition des hôtels et maisons Renaissance. La visite vous mènera dans le dédale des ruelles à la découverte du patrimoine périgourdin mais également de la cathédrale Saint-Front et d’une demeure Renaissance pour y admirer un escalier des années 1540.
Visites assurées par des guides conférenciers agréés par le Ministère de la Culture. .
Place de la Clautre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63
German : Visite de la ville Médiévale et Renaissance
Espanol : Visite de la ville Médiévale et Renaissance
