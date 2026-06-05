Visite de l’Abbatiale de Solignac Avenue Saint-Éloi Solignac

Solignac

Visite de l’Abbatiale de Solignac

Avenue Saint-Éloi Abbatiale de Solignac Solignac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Partez à la découverte de l’abbatiale de Solignac lors d’une visite guidée gratuite dédiée aux passionnés de patrimoine et d’architecture romane. Accompagné d’un guide, explorez l’histoire, les richesses architecturales et les détails remarquables de ce monument. Rendez-vous sur le parvis de l’abbatiale. Sans inscription préalable. .

Avenue Saint-Éloi Abbatiale de Solignac Solignac 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 61 91 98

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English : Visite de l’Abbatiale de Solignac

L’événement Visite de l’Abbatiale de Solignac Solignac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Limoges Métropole