Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite de l’Abbatiale de Solignac Avenue Saint-Éloi Solignac

Visite de l’Abbatiale de Solignac Avenue Saint-Éloi Solignac

Visite de l’Abbatiale de Solignac Avenue Saint-Éloi Solignac dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Avenue Saint-Éloi

Adresse : Abbatiale de Solignac

Ville : 87110 Solignac

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Solignac

Visite de l’Abbatiale de Solignac

Avenue Saint-Éloi Abbatiale de Solignac Solignac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Partez à la découverte de l’abbatiale de Solignac lors d’une visite guidée gratuite dédiée aux passionnés de patrimoine et d’architecture romane. Accompagné d’un guide, explorez l’histoire, les richesses architecturales et les détails remarquables de ce monument. Rendez-vous sur le parvis de l’abbatiale. Sans inscription préalable.   .

Avenue Saint-Éloi Abbatiale de Solignac Solignac 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 61 91 98 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de l’Abbatiale de Solignac

L’événement Visite de l’Abbatiale de Solignac Solignac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Limoges Métropole

À voir aussi à Solignac (Haute-Vienne)