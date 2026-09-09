Visite de l’Agence Logistique Nationale de Saint Leu d’Esserent, EDF Agence Logistique Nationale, Saint-Leu-d’Esserent

Informations pratiques

Visite de l’Agence Logistique Nationale de Saint Leu d’Esserent Samedi 19 septembre, 09h00, 10h40, 13h30 EDF Agence Logistique Nationale Oise

limité à 20 personnes par créneau, à partir de 12 ans uniquement, inscription obligatoire, chaussures fermées obligatoires, nombreux escaliers à monter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité et à rencontrer ses salariés. L’Agence Logistique Nationale – Unité Logistique et Maintenance EDF située à Saint-Leu-d’Esserent ouvre ses portes au grand public. Au cours de cette visite inédite d’1h30, vous aurez l’occasion de découvrir un patrimoine industriel unique ainsi que la diversité des métiers de la logistique au service des enjeux d’un Groupe Industriel (stockage, transport exceptionnel multimodal et Ingénierie).

EDF Agence Logistique Nationale 8 rue Marcel PAUL ZI du RENOIR 60340 SAINT LEU D’ESSERENT Saint-Leu-d’Esserent 60340 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/858/events »}]

Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité et à rencontrer ses salariés. L’Agence Logistique Nationale – Unité Logistique et EDF à au…

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