Visite de l’ancien couvent des Calvairiennes de Redon, Monastère des Calvairiennes, Redon

Informations pratiques

Visite de l’ancien couvent des Calvairiennes de Redon 19 et 20 septembre Monastère des Calvairiennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construit au XVIIe siècle, le couvent des Calvairiennes de Redon constitue l’un des plus beaux témoins architecturaux de cet ordre religieux.

Les portes de sa chapelle et de son cloître vous sont ouvertes tout l’été, où vous pourrez profiter d’un espace de flânerie pour toute la famille.

Monastère des Calvairiennes 26 Rue Saint-Michel, 35600 Redon, France Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299710604 https://www.redon.fr/patrimoine-architectural https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090665 Fondé en 1629 par les Dames prieures et religieuses bénédictines du dit Calvaire de Redon, ce couvent comprend quatre corps de bâtiment fermant un cloître adossé au nord à la chapelle datée de 1640.

Le retable en tuffeau du maître-autel est richement décoré. Un cloître aux proportions harmonieuses incite au recueillement.

Un des plus beaux témoins architecturaux de cet ordre religieux.

©Ville de Redon