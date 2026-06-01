Visite de l’appartement Gagnon et présentation de manuscrits originaux de Stendhal, Musée Stendhal, Grenoble

Visite de l’appartement Gagnon et présentation de manuscrits originaux de Stendhal 19 et 20 septembre Musée Stendhal Isère

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’équipe du musée Stendhal vous accueille dans l’appartement du docteur Gagnon, grand-père maternel de l’écrivain. Venez y découvrir des manuscrits originaux, des éditions anciennes et autres objets et documents sortis pour l’occasion des réserves de la bibliothèque d’étude et du patrimoine. À l’honneur cette année : Histoire de la peinture en Italie !

Musée Stendhal 20 Grand Rue, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33476865208 https://musee-stendhal.bm-grenoble.fr Après le décès de sa mère en 1790, Stendhal habite chez son grand-père, le docteur Gagnon, dans une maison donnant sur la Grande-rue, la place Grenette et le jardin de ville. Dans cette maison construite au XVIe siècle, agrandie au XVIIe et modifiée au XVIIIe, les appartements occupent le deuxième étage d’immeubles situés sur le tracé de l’enceinte romaine.

Réhabilité en 2012, l’appartement du docteur Gagnon constitue aujourd’hui la pierre angulaire du musée Stendhal. Réhabilité en 2012, il fait revivre auprès du grand public le lieu dans lequel se sont éveillés le cœur et l’esprit du futur écrivain.

L’appartement comprend le grand salon à l’italienne, le cabinet d’histoire naturelle, le cabinet d’étude, la chambre d’hôte, et la terrasse dite « treille de Stendhal ».

L’aménagement intérieur de l’appartement Gagnon, protégé au titre des monuments historiques, a été conçu par l’architecte Cédric Avenier et la muséographe Marianne Klapisch. NB : Le musée n’est actuellement pas accessible aux personnes à mobilité réduite. À pied : Le musée est situé en zone piétonne. En vélo : Des arceaux sont situés à proximité du musée. En transports en commun : Tram A, B et D : arrêt Hubert Dubedout – Maison du tourisme. En voiture : Parking Philippeville à proximité.

L’équipe du musée Stendhal vous accueille dans l’appartement du docteur Gagnon, grand-père maternel de l’écrivain. Venez y découvrir des manuscrits originaux, des éditions anciennes et autres objets…

© Mathieu Nigay – ville de Grenoble