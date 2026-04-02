Visite de l’atelier de lithographie La Pierre qui Encre, La Pierre qui encre, Arbois
samedi 19 septembre 2026 · La Pierre qui encre · Arbois
Informations pratiques
Visite de l’atelier de lithographie La Pierre qui Encre 19 et 20 septembre La Pierre qui encre Jura
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez l’atelier La Pierre qui Encre à Arbois.
Vous découvrirez la technique utilisée sur du matériel du XIXe siècle et une exposition de 12 ans d’estampes lithographiques avec la présentation du dernier thème « Retour en Forêt ».
La Pierre qui encre 1bis rue de la Tour, 39600 Arbois Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 06 89 37 14 30 https://lapierrequiencre.com/ Atelier de lithographie installé dans la tour Gloriette.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez l’atelier La Pierre qui Encre à Arbois.
© La Pierre qui Encre
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