Visite de l’atelier de lithographie La Pierre qui Encre, La Pierre qui encre, Arbois

Informations pratiques

Visite de l’atelier de lithographie La Pierre qui Encre 19 et 20 septembre La Pierre qui encre Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez l’atelier La Pierre qui Encre à Arbois.

Vous découvrirez la technique utilisée sur du matériel du XIXe siècle et une exposition de 12 ans d’estampes lithographiques avec la présentation du dernier thème « Retour en Forêt ».

La Pierre qui encre 1bis rue de la Tour, 39600 Arbois Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 06 89 37 14 30 https://lapierrequiencre.com/ Atelier de lithographie installé dans la tour Gloriette.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez l’atelier La Pierre qui Encre à Arbois.

© La Pierre qui Encre