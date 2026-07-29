Castors Juniors Route des Planches Arbois
mercredi 26 août 2026 · Route des Planches · Arbois
Informations pratiques
Arbois
Castors Juniors
Route des Planches Le 13 Arbois Jura
Tarif : 6 – 6 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 13:30:00
fin : 2026-08-28 17:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Castors Juniors Stage nature d’août
Les Castors Juniors repartent à l’aventure pour trois après-midis en pleine nature !
Au programme observer, expérimenter, construire, inventer, jouer ensemble… et laisser parler sa curiosité au grand air
Mercredi 26 août Les secrets de la nature expériences et découvertes
Deviens un véritable petit scientifique de la nature !
Observer, tester, mélanger, expérimenter, se poser des questions… et découvrir le monde vivant à travers des expériences ludiques et étonnantes.
Jeudi 27 et vendredi 28 août Construisons notre grand terrain de jeux nature !
Viens imaginer et fabriquer des jeux et installations en matériaux naturels circuits de billes en bambou, jeux d’eau, mikado géant, constructions et inventions sorties de votre imagination.
Et comme toujours au Petit-Chèvrefeuille des jeux libres pour explorer à son rythme, des moments collectifs pour se retrouver, jouer ensemble…
Pour les 6–11 ans
Route des Planches
Repli en intérieur en cas de très mauvaise météo
Infos et inscriptions
Infos et inscriptions à venir / auprès du 13’
Pensez à réserver la date ! .
Route des Planches Le 13 Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 96 23 88 unprojetcitoyen@gmail.com
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English : Castors Juniors
L’événement Castors Juniors Arbois a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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