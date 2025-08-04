Rond-point ou la vision d’Emilie Espace Pasteur Arbois
Espace Pasteur 1 Place Notre-Dame Arbois Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Théâtre À partir de 12 ans 1 h 20
Le Cinématique Théâtre
Nous voici conviés au bout du monde. Un rond-point. Deux anciens Gilets Jaunes, André et Micounette, rejoints bientôt par une troisième personne F1, apparue après les événements. Ils sont « les ultimes ». « Lesderniers Indiens de la réserve ». « Des fossiles ». Avant d’oublier, ils veulent raconter. Au moins les sept derniers jours. Alors ils convoquent leur souvenir, et de là surgissent deux nouveaux personnages Victor et sa femme, Émilienne. Ils s’arrêtent pour demander aux trois autochtones où est « La Vision d’Émile » ? Mais ce que voient André, Micounette et F1, c’est une menace.
Alors ils résistent. S’engage une rencontre entre deux mondes. Ils vont s’observer, se parler, se confronter — et se comprendre, ou pas ?
Scénographie Alain Deroo, Christophe Vincent, Tony Galliano
Musique et son Julien Woittequand
Création lumière Tony Galliano
Costumes Marine Gressier
Vidéo Jean-Baptiste Benoit
Jeu Cécile Chauvin, Eric Borgen, Francine Gaonach, Mélanie Manuélian, Laurent Viel
Deux représentations
Jeudi 26 février 2026 à 20 h 30 Salle des Fêtes de Poligny
Jeudi 2 avril 2026 à 20 h 30 Espace Pasteur de Arbois .
Espace Pasteur 1 Place Notre-Dame Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 11 39 administration@mi-scene.fr
