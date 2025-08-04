Rond-point ou la vision d’Emilie Espace Pasteur Arbois

Rond-point ou la vision d’Emilie

Espace Pasteur 1 Place Notre-Dame Arbois Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Théâtre À partir de 12 ans 1 h 20

Le Cinématique Théâtre

Nous voici conviés au bout du monde. Un rond-point. Deux anciens Gilets Jaunes, André et Micounette, rejoints bientôt par une troisième personne F1, apparue après les événements. Ils sont « les ultimes ». « Lesderniers Indiens de la réserve ». « Des fossiles ». Avant d’oublier, ils veulent raconter. Au moins les sept derniers jours. Alors ils convoquent leur souvenir, et de là surgissent deux nouveaux personnages Victor et sa femme, Émilienne. Ils s’arrêtent pour demander aux trois autochtones où est « La Vision d’Émile » ? Mais ce que voient André, Micounette et F1, c’est une menace.

Alors ils résistent. S’engage une rencontre entre deux mondes. Ils vont s’observer, se parler, se confronter — et se comprendre, ou pas ?

Scénographie Alain Deroo, Christophe Vincent, Tony Galliano

Musique et son Julien Woittequand

Création lumière Tony Galliano

Costumes Marine Gressier

Vidéo Jean-Baptiste Benoit

Jeu Cécile Chauvin, Eric Borgen, Francine Gaonach, Mélanie Manuélian, Laurent Viel

Deux représentations

Jeudi 26 février 2026 à 20 h 30 Salle des Fêtes de Poligny

Jeudi 2 avril 2026 à 20 h 30 Espace Pasteur de Arbois .

Espace Pasteur 1 Place Notre-Dame Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 11 39 administration@mi-scene.fr

