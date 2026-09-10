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AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Visite de l’&cclesia et atelier de fouille archéologique Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains

mercredi 21 octobre 2026 · Office de Tourisme · Luxeuil-les-Bains

Visite de l’&cclesia et atelier de fouille archéologique Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Office de Tourisme
Adresse
30 Rue Victor Genoux
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
7 7 7 Tarif enfant Tarif enfant

Luxeuil-les-Bains

Visite de l’&cclesia et atelier de fouille archéologique

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:00:00
fin : 2026-10-21 11:30:00

Date(s) :
2026-10-21

Accompagnés d’un guide conférencier, les enfants visitent le site de l’&cclesia, puis découvrent le monde de l’archéologie et ses outils au cours d’un atelier de fouille. Un parent accompagne l’enfant pendant toute la durée de la visite et de l’atelier. A partir de 7 ans. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme, fin des inscriptions à 17h la veille.
Annulation si moins de 4 inscrits.   .

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41  tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Visite de l’&cclesia et atelier de fouille archéologique

L’événement Visite de l’&cclesia et atelier de fouille archéologique Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

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