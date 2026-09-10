Visite de l’église collégiale Notre-Dame de la Fosse, Église Notre-Dame-de-la-Fosse, Guémené-sur-Scorff
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame-de-la-Fosse · Guémené-sur-Scorff
Informations pratiques
Visite de l’église collégiale Notre-Dame de la Fosse 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-de-la-Fosse Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’église Notre-Dame de la Fosse est une collégiale fondée en 1529 par les seigneurs de Guémené. Sa particularité est d’avoir un clocher déporté, chose plutôt rare. Le premier ne l’était pas mais s’est effondré en 1757. Pour le remplacer, un campanile fut construit sur les hauteurs à une cinquantaine de mètres de l’église.
Église Notre-Dame-de-la-Fosse Place de l’Eglise 56160 Guémené-sur-Scorff Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne 02 97 51 20 23 https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00008277 L’église Notre-Dame de la Fosse est une collégiale fondée en 1529 par les seigneurs de Guémené. Sa particularité est d’avoir un clocher déporté, chose plutôt rare. Le premier ne l’était pas mais s’est effondré en 1757, faute d’entretien. Pour le remplacer, un campanile fut construit sur les hauteurs à une cinquantaine de mètres de l’église
L’église collégiale Notre-Dame de la Fosse de Guémené est ouverte pour les Journées Européennes du Patrimoine. Église JEP 2026
Michel Langle
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