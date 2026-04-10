Journées Européennes du Patrimoine Justice sera rendue ! Place du Château Guémené-sur-Scorff

Guémené-sur-Scorff

Journées Européennes du Patrimoine Justice sera rendue !

Place du Château Les Bains de la Reine Guémené-sur-Scorff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Explorez les lieux de justice de Guémené à travers une rocambolesque affaire de vol à la fin du 18e siècle. .

Place du Château Les Bains de la Reine Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne +33 6 80 30 06 04

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L’événement Journées Européennes du Patrimoine Justice sera rendue ! Guémené-sur-Scorff a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan