Journées Européennes du Patrimoine Justice sera rendue ! Place du Château Guémené-sur-Scorff
Journées Européennes du Patrimoine Justice sera rendue ! Place du Château Guémené-sur-Scorff samedi 19 septembre 2026.
Guémené-sur-Scorff
Journées Européennes du Patrimoine Justice sera rendue !
Place du Château Les Bains de la Reine Guémené-sur-Scorff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Explorez les lieux de justice de Guémené à travers une rocambolesque affaire de vol à la fin du 18e siècle. .
Place du Château Les Bains de la Reine Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne +33 6 80 30 06 04
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Justice sera rendue ! Guémené-sur-Scorff a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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