Guémené au fil du Scorff Place du Château Guémené-sur-Scorff

Guémené-sur-Scorff

Guémené au fil du Scorff

Place du Château Les Bains de la Reine Guémené-sur-Scorff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Lavoirs, moulins, fontaine… Longez le Scorff et découvrez l’importance du patrimoine lié à l’eau de Guémené. .

Place du Château Les Bains de la Reine Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne +33 6 80 30 06 04

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English :

L’événement Guémené au fil du Scorff Guémené-sur-Scorff a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan