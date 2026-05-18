Guémené, cité hospitalière Place du Château Guémené-sur-Scorff

Guémené-sur-Scorff

Guémené, cité hospitalière

Place du Château Les Bains de la Reine Guémené-sur-Scorff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

De l’hôpital du 16e siècle fondé par Marie de Rohan à l’inauguration du nouvel hôpital Alfred Brard en 2023, découvrez comment l’histoire hospitalière de Guémené-sur-Scorff a participé à l’organisation de la cité. .

Place du Château Les Bains de la Reine Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne +33 6 80 30 06 04

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English :

L’événement Guémené, cité hospitalière Guémené-sur-Scorff a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan