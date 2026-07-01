Guémené, cité hospitalière, Les Bains de la Reine, Guémené-sur-Scorff

Informations pratiques

Guémené, cité hospitalière Mercredi 19 août, 15h00 Les Bains de la Reine Morbihan

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T15:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-19T15:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:30:00+02:00

De l’hôpital du 16e siècle fondé par Marie de Rohan à l’inauguration du nouvel hôpital Alfred Brard en 2023, découvrez l’évolution des établissements et des pratiques de soin à Guémené.

⚠️L’association se réserve le droit d’adapter les horaires cet été en cas de fortes chaleurs. Consultez nos réseaux sociaux (Facebook ou Instagram @lesbainsdelareine) ou notre site internet (lesbainsdelareine.com) en prévision de votre venue.

Les Bains de la Reine 5 place du château guémené Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne https://www.lesbainsdelareine.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://lesbainsdelareine.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@kastellkozh.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0680300604 »}] Les « bains de la reine » à Guémené-sur-Scorff abritent une salle d’étuve, autrefois aménagée dans le château de Guémené (vers 1380). Commandée par Jean 1er de Rohan et son épouse Jeanne de Navarre, elle présente toutes les caractéristiques du sauna et du hammam. Elle témoigne ainsi du soin apporté à l’hygiène et au bien-être dans les châteaux médiévaux.

Placés au centre de l’espace muséal, les vestiges du sauna et les différents supports pédagogiques (panneaux, vidéos, et maquette) vous réconcilieront avec cette période, loin d’être aussi crasseuse qu’on l’imagine ! 3€ par adulte ; Horaires et ouvertures de l’espace muséal : à consulter sur le site internet.

De l’hôpital du 16e siècle fondé par Marie de Rohan à l’inauguration du nouvel hôpital Alfred Brard en 2023, découvrez l’évolution des établissements et des pratiques de soin à Guémené. visite patrimoine

Kastell Kozh