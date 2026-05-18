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Atelier animaux fantastiques du Pays du roi Morvan Les Bains de la Reine Guémené-sur-Scorff

Atelier animaux fantastiques du Pays du roi Morvan Les Bains de la Reine Guémené-sur-Scorff vendredi 14 août 2026.

Lieu : Les Bains de la Reine

Adresse : 5 Rue du Château

Ville : 56160 Guémené-sur-Scorff

Département : Morbihan

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Tarif :

Guémené-sur-Scorff

Atelier animaux fantastiques du Pays du roi Morvan

Les Bains de la Reine 5 Rue du Château Guémené-sur-Scorff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Comme les artisans dans les chapelles du Pays du roi Morvan, crée ta propre sablière d’animaux fantastiques ! Réservation conseillée. À partir de 5 ans. Prévoir une tenue adaptée.   .

Les Bains de la Reine 5 Rue du Château Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne +33 6 80 30 06 04 

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English :

L’événement Atelier animaux fantastiques du Pays du roi Morvan Guémené-sur-Scorff a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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