Visite de l’église de Saint-Martin de Mourrens, Église Saint-Martin de Mourrens, Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Informations pratiques

Visite de l’église de Saint-Martin de Mourrens Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-Martin de Mourrens Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’église Saint-Martin de Mourrens, petit bijou du XIIe siècle, riche d’une longue histoire et de 22 sépultures, en compagnie de Denise Maraval, raconteuse de pays.

Récemment labellisée au titre des sites clunisiens, l’église faisait partie du domaine de « Santa Colomba », possession de Guillaume Arnaud de Gabarret, seigneur de Moirax. Elle fut donnée à l’abbaye de Cluny avec l’ensemble de ses biens, selon une charte de 1049.

Implanté dans un havre de paix et de sérénité, l’édifice domine la plaine et les coteaux d’Agen. Restauré extérieurement et intérieurement entre 2018 et 2022, il a été inauguré le 25 juin 2022.

Construite au début du XIIe siècle, l’église conserve un portail d’entrée percé dans le mur sud de la nef, avec des chapiteaux sculptés caractéristiques. Si la voûte de la nef a disparu, remplacée par un plafond en bois, quatre imposants piliers subsistent. Ils laissent supposer la présence ancienne d’une coupole, comparable à celles des églises de Layrac et de Moirax, possible signature des sites clunisiens.

L’église conserve également des contreforts intérieurs flanqués de colonnettes engagées, témoins de la structure primitive de cette partie de l’édifice.

Public concerné : tout public.

Église Saint-Martin de Mourrens 1343 Rte de Manau, 47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois, France Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Église construite au début du XIIe siècle. Le portail d’entrée percé dans le mur sud de la nef est assez caractéristique et conserve des chapiteaux sculptés. La voûte de la nef a disparu, remplacée par un plafond en bois. Elle conserve des contreforts intérieurs flanqués de colonnettes engagées qui indiquent la structure primitive de cette partie de l’édifice.

Découvrez l’église St Martin de Mourrens, Petit bijou du XIIe siècle, très riche en histoire et ses 22 sépultures en compagnie d’une raconteuse du pays

©