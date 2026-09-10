UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sathonay-Village

Visite de l’église de Sathonay-Village, Eglise de Sathonay-Village, Sathonay-Village

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Sathonay-Village · Sathonay-Village

Visite de l’église de Sathonay-Village, Eglise de Sathonay-Village, Sathonay-Village

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise de Sathonay-Village
Adresse
1 route de saint-Trivier, 69580 Sathonay-Village
Ville
69580 Sathonay-Village
Département
Rhône
Tarif
Entrée libre

Visite de l’église de Sathonay-Village 19 et 20 septembre Eglise de Sathonay-Village Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de l’église de Sathonay-Village

Eglise de Sathonay-Village 1 route de saint-Trivier, 69580 Sathonay-Village Sathonay-Village 69580 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Visite de l’église de Sathonay-Village

© Sath’nâ Histoire et Patrimoine

À voir aussi à Sathonay-Village (Rhône)