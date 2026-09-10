AGENDA · Sathonay-Village
Visite de l’église de Sathonay-Village, Eglise de Sathonay-Village, Sathonay-Village
samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Sathonay-Village · Sathonay-Village
Informations pratiques
Visite de l’église de Sathonay-Village 19 et 20 septembre Eglise de Sathonay-Village Rhône
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite de l’église de Sathonay-Village
Eglise de Sathonay-Village 1 route de saint-Trivier, 69580 Sathonay-Village Sathonay-Village 69580 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Visite de l’église de Sathonay-Village
© Sath’nâ Histoire et Patrimoine
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