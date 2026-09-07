Visite de l’église d’Herry et exposition, Église Saint-Loup, Herry

Informations pratiques

Visite de l’église d’Herry et exposition Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Loup Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Ouverture de l’église Saint Loup et exposition de vêtements et d’objets liturgiques.

Église Saint-Loup Herry, 18140 Herry, France Herry 18140 Cher Centre-Val de Loire L’édifice se compose d’une nef avec bas-côtés, terminée par un sanctuaire à chevet carré. En avant de la nef, sur la face ouest, se trouve une tour carrée dont le rez-de-chaussée, formant porche, était ouvert sur les trois côtés dégagés par des arcades. Cette tour n’a d’ouvertures qu’à l’étage du beffroi, demi-baies géminées sur chaque face. La nef, les bas-côtés, le choeur et le porche sous la tour sont couverts par des voûtes d’ogive sur nervures. De nombreux travaux ont été réalisés de 1858 à 1879 : construction des deux premières travées de bas-côtés de chaque côté de la nef ; suppression des murs séparant cette adjonction des deux dernières travées, lesquelles, dans le plan primitif, constituaient les transepts ; reconstruction en matériaux légers, des voûtes de toute cette partie de l’édifice, depuis la tour ouest jusqu’à la limite de l’ancienne croisée du transept. De l’édifice ancien ne subsistent que le choeur et la croisée de transept, datant de la première moitié du XIIIe siècle. Le transept sud est de la fin du XVe siècle. Le transept nord paraît avoir été bâti au XVIIe siècle, en imitant le style du transept sud. La tour est de la fin du XIIIe siècle, sauf la partie haute terminée ou rebâtie au XVIe siècle. La fenêtre du chevet du choeur est moderne. De chaque côté de cette baie se trouve une niche en pierre avec dais et édicule en pierre, remontant au début de la Renaissance.

Ouverture de l’église Saint Loup et exposition de vêtements et d’objets liturgiques.

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