Visite de l’Eglise Notre-Dame, Église Notre-Dame, Marcillat-en-Combraille

Informations pratiques

Visite de l’Eglise Notre-Dame Dimanche 20 septembre, 10h30 Église Notre-Dame Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

La visites de l’Église Notre-Dame sera commentée par Alain LETELLIER.

L’église Notre-Dame, dont seuls le chœur et les absides datent du XIIe siècle, doit sa préservation contre les pillages au fait qu’elle était enclose dans l’enceinte du château.

En effet, avant le XVIe siècle, l’usage de cette chapelle était réservé aux religieux du prieuré, aux seigneurs du lieu et leurs personnels. Jugée trop exiguë, la nef unique a été rasée en 1841 et remplacée par la nef et les deux bas-côtés actuels prolongés en 1878 d’une travée supplémentaire.

Église Notre-Dame 24 Rue de la Maîtrise, 03420 Marcillat-en-Combraille, France Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Ne subsiste de l’église romane primitive que le transept sur lequel s’ouvrent deux absidioles en hémicycle encadrant une abside de même plan précédée d’une travée de choeur. Des berceaux couvrent le choeur et les croisillons. La croisée est couverte d’une coupole sur trompes. Le clocher, du XIVe siècle, présente un étage octogonal, relié à une base carrée par des glacis d’angle. Il est percé sur chaque face de deux hautes baies en tiers point, encadrées par des colonnettes.

La visites de l’Église Notre-Dame sera commentée par Alain LETELLIER.

©Com com Marcillat-en-Combraille