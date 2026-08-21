Visite de l’église Notre-Dame et Saint-Vincent, Église de Carisey, Carisey

Informations pratiques

Visite de l’église Notre-Dame et Saint-Vincent 19 et 20 septembre Église de Carisey Yonne

Visites libres— Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La première trace écrite de l’église remonte à 1036. La tour carrée du clocher est surmontée d’une toiture terminée par un petit campanile. La nef est voûtée en pierre ainsi que les grandes chapelles du transept, style de la fin du XVIe siècle. A l’intérieur, on peut admirer les fonts baptismaux ouvragés ainsi que les rangées de bancs réalisés en l’an I de la République Française.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre : de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00

Église de Carisey 89360 Carisey Carisey 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté La tour carrée du clocher est surmontée d’une toiture terminée par un petit campanile. La nef est voûtée en pierre ainsi que les grandes chapelles du transept (style de la fin du XVIe siècle).

L’église Saint-Vincent, de style Renaissance, fut commencée dans la deuxième moitié du XVIe siècle probablement par le chevet et les transepts, la nef fut bâtie dans le même style quelques temps après. La reprise de construction est visible de l’extérieur. parking gratuit sur place.

La première trace écrite de l’église remonte à 1036. La tour carrée du clocher est surmontée d’une toiture terminée par un petit campanile. La nef est voûtée en pierre ainsi que les grandes chapelles…

©Association du Patrimoine de Carisey