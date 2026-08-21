Visite du lavoir- abreuvoir, Lavoir-abreuvoir de Carisey, Carisey

Informations pratiques

Visite du lavoir- abreuvoir 19 et 20 septembre Lavoir-abreuvoir de Carisey Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les éléments les plus anciens datent de 1835. En 1911, il fut décidé la réalisation des séchoirs ainsi que d’un cabinet d’aisance. L’installation de la pompe à godets (toujours visible actuellement) date également de cette même époque. Jusqu’en 1965, la pompe rotative à godets fonctionnait encore. Quant aux laveuses, elles s’installaient toujours dans leurs « cases » en 1972.

Lavoir-abreuvoir de Carisey 89360 Carisey Carisey 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Les éléments les plus anciens du lavoir de Carisey datent de 1835. En 1911, il a été décidé de fabriquer des séchoirs et des toilettes. L’installation de la pompe à godet (qui a fonctionné jusqu’en 1965 et est encore visible aujourd’hui), date également de cette même période. Quant aux laveuses, elles se sont encore installées dans leurs « boîtes » en 1972. Visite autonome

Les éléments les plus anciens datent de 1835. En 1911, il fut décidé la réalisation des séchoirs ainsi que d’un cabinet d’aisance. L’installation de la pompe à godets (toujours visible actuellement) …

©Association du Patrimoine de Carisey