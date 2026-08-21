Visite de l’église orthodoxe Saint-Nicolas-Le-Thaumaturge, Eglise orthodoxe Saint-Nicolas-Le-Thaumaturge, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Visite de l’église orthodoxe Saint-Nicolas-Le-Thaumaturge Samedi 19 septembre, 14h00 Eglise orthodoxe Saint-Nicolas-Le-Thaumaturge Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite libre.

Eglise orthodoxe Saint-Nicolas-Le-Thaumaturge 132 bis rue du Point-du-Jour 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 06 78 83 40 74 https://boulogne-orthodoxe.fr/ Comme en Russie, l’église orthodoxe de Boulogne-Billancourt Saint-Nicolas-Le-Thaumaturge est surmontée d’un bulbe bleu et possède en son intérieur une superbe iconostase (la cloison d’icônes destinée à séparer clergé et laïcs). Consacrée en 1930, elle est détruite en 1943 par un bombardement américain qui visait les usines Renault, mais est reconstruite en 1953 au même endroit selon les plans de l’architecte Kirkwood.

Visite libre.

© BAHI