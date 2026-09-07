Visite de l’église Saint-Bernard et de la poudrière devenue chapelle Notre-Dame d’Ephèse, Eglise Saint-Bernard, Dijon

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Bernard et de la poudrière devenue chapelle Notre-Dame d’Ephèse Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00 Eglise Saint-Bernard Côte-d’Or

Gratuit, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Dans les années 1930, le diocèse fait l’acquisition d’une ancienne poudrière au cœur du quartier Victor Hugo qui n’a pas encore d’église. La poudrière est aménagée en chapelle, puis une grande église est construite en 1958. À la croisée du patrimoine militaire et religieux, ces deux édifices constituent un témoignage singulier de la construction de lieux de culte au 20e siècle.

Venez profiter de cette visite qui est proposée par le service Inventaire et Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de l’étude en cours sur le patrimoine religieux du 20e siècle en Bourgogne-Franche-Comté.

Eglise Saint-Bernard 12 bd Alexandre 1er de Yougoslavie, 21000 DIJON Dijon 21000 La Gare Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://patrimoine.dijon.fr/ »}]

Dans les années 1930, le diocèse fait l’acquisition d’une ancienne poudrière au cœur du quartier Victor Hugo qui n’a pas encore d’église. La poudrière est aménagée en chapelle, puis une grande église…

© P.-M. Barbe-Richaud