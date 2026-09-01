Visite de l’église Saint-Fortunat et montée au clocher Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Fortunat Saint-Fort-sur-Gironde

Informations pratiques

Saint-Fort-sur-Gironde

Visite de l’église Saint-Fortunat et montée au clocher Journées Européennes du Patrimoine

Église Saint-Fortunat Rue Maurice Chastang Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Si St Fort m’était Conté vous propose la visite commentée de l’église Saint-Fortunat et la montée au clocher, offrant une magnifique vue sur les toits et l’estuaire de la Gironde.

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Église Saint-Fortunat Rue Maurice Chastang Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 69 95 64

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English :

As part of European Heritage Days, the association “Si St Fort m’était Conté” is offering a guided tour of the Church of Saint-Fortunat and a climb up the bell tower, which offers a magnificent view of the rooftops and the Gironde estuary.

L’événement Visite de l’église Saint-Fortunat et montée au clocher Journées Européennes du Patrimoine Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge