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Visite de l’église saint Georges de la Beaujoire, Église saint Georges de la Beaujoire, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Église saint Georges de la Beaujoire · Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église saint Georges de la Beaujoire
Adresse
55 boulevard de la Beaujoire
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Visite de l’église saint Georges de la Beaujoire Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Église saint Georges de la Beaujoire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite guidée ou libre

Église saint Georges de la Beaujoire 55 boulevard de la Beaujoire Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Visite guidée ou libre

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