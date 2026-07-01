Visite de l’église saint Georges de la Beaujoire, Église saint Georges de la Beaujoire, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Église saint Georges de la Beaujoire · Nantes

Informations pratiques

Visite de l’église saint Georges de la Beaujoire Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Église saint Georges de la Beaujoire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite guidée ou libre

Église saint Georges de la Beaujoire 55 boulevard de la Beaujoire Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

Visite guidée ou libre