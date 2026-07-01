AGENDA · Nantes
Visite de l’église saint Jean Bosco, Église saint Jean Bosco, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Église saint Jean Bosco · Nantes
Informations pratiques
Visite de l’église saint Jean Bosco Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Église saint Jean Bosco Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite guidée ou libre
Église saint Jean Bosco 15 rue du moulin des carmes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Visite guidée ou libre
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