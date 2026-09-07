Visite de l’église Saint-Joseph : construire des églises dans les faubourgs au début du 20e siècle, Eglise Saint-Joseph, Dijon

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Joseph : construire des églises dans les faubourgs au début du 20e siècle 19 et 20 septembre Eglise Saint-Joseph Côte-d’Or

Gratuit, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’église Saint-Joseph est construite en 1909 sur un terrain situé à la jonction de deux faubourgs ouvriers qui s’urbanisent depuis peu : Jouvence et Montchapet. Détruite par un incendie dans les années 1980, elle est reconstruite en associant l’artiste Véra Pagava qui en conçoit le mobilier et les vitraux. Cette église porte ainsi l’empreinte de l’évolution de l’art sacré tout au long du 20e siècle.

Cette visite est proposée par le service Inventaire et Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de l’étude en cours sur le patrimoine religieux du 20e siècle en Bourgogne-Franche-Comté.

Eglise Saint-Joseph 24 rue de Jouvence, 21000 DIJON Dijon 21000 Montchapet Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://patrimoine.dijon.fr/ »}]

L’église Saint-Joseph est construite en 1909 sur un terrain situé à la jonction de deux faubourgs ouvriers qui s’urbanisent depuis peu : Jouvence et Montchapet. Détruite par un incendie dans les elle…

© P.-M. Barbe-Richaud