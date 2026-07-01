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Visite de l’église saint Joseph de Porterie, Église saint Joseph de Porterie, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Église saint Joseph de Porterie · Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église saint Joseph de Porterie
Adresse
place François Dollier de Casson 44300 Nantes
Ville
44477 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Visite de l’église saint Joseph de Porterie Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Église saint Joseph de Porterie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite guidée ou libre

Église saint Joseph de Porterie place François Dollier de Casson 44300 Nantes Nantes 44477 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Visite guidée ou libre

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