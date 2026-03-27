Visite de l’église Saint Loup

Rue des Terres Boulees Saint-Loup Loir-et-Cher

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:30:00

fin : 2026-10-10 16:00:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-08-16 2026-10-10

Fondée au XIIe siècle, l’église Saint-Loup renferme des trésors insoupçonnés, d’une richesse inattendue. Avec le Pays d’Art et d’Histoire, partez à la découverte du patrimoine de proximité.

Avec le Pays d’Art et d’Histoire, partez à la découverte du patrimoine de la Vallée du Cher et du Romorantinais.

Fondée au XIIe siècle par l’abbaye bénédictine de moines de Saint Martin de Massay, l’église Saint-Loup présente une architecture typiquement romane. L’église présente un important programme de peintures murales dites peintes à la détrempe, parmi lesquelles une vierge aux 7 dons, thème iconographique unique en peinture murale ou encore un Christ en majesté classé Monument Historique. 6 .

Rue des Terres Boulees Saint-Loup 41320 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 97 70 08

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English :

Founded in the 12th century, Saint-Loup church contains unsuspected and unexpectedly rich treasures. With the Pays d’Art et d’Histoire, discover our local heritage.

L’événement Visite de l’église Saint Loup Saint-Loup a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Sologne Côté Sud