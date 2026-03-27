Visite de l’église Saint Loup Saint-Loup
Visite de l’église Saint Loup Saint-Loup jeudi 14 mai 2026.
Visite de l’église Saint Loup
Rue des Terres Boulees Saint-Loup Loir-et-Cher
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:30:00
fin : 2026-10-10 16:00:00
Date(s) :
2026-05-14 2026-08-16 2026-10-10
Fondée au XIIe siècle, l’église Saint-Loup renferme des trésors insoupçonnés, d’une richesse inattendue. Avec le Pays d’Art et d’Histoire, partez à la découverte du patrimoine de proximité.
Avec le Pays d’Art et d’Histoire, partez à la découverte du patrimoine de la Vallée du Cher et du Romorantinais.
Fondée au XIIe siècle par l’abbaye bénédictine de moines de Saint Martin de Massay, l’église Saint-Loup présente une architecture typiquement romane. L’église présente un important programme de peintures murales dites peintes à la détrempe, parmi lesquelles une vierge aux 7 dons, thème iconographique unique en peinture murale ou encore un Christ en majesté classé Monument Historique. 6 .
Rue des Terres Boulees Saint-Loup 41320 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 97 70 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Founded in the 12th century, Saint-Loup church contains unsuspected and unexpectedly rich treasures. With the Pays d’Art et d’Histoire, discover our local heritage.
L’événement Visite de l’église Saint Loup Saint-Loup a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Sologne Côté Sud
À voir aussi à Saint-Loup (Loir-et-Cher)
- Soirée Jeux Saint Loup Salle des Fêtes Saint-Loup 4 avril 2026
- Escapade La vallée de la Trézence une variété de paysage et de milieux à découvrir Les Renardières Saint-Loup 22 avril 2026
- Visite jeune public de la cité médiévale Saint-Loup 22 avril 2026
- Escapade Randonnée Saint-Loup 26 avril 2026
- Chemin de la Calasserie Saint-Loup Loir-et-Cher 1 mai 2026