Visites des églises de Gièvres et Selles-sur-Cher (balade à vélo)

4, rue de l’église Saint-Loup Loir-et-Cher

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-07-18 16:30:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-06-27 2026-07-18 2026-08-09 2026-09-12

Le Pays d’Art et d’Histoire vous embarque pour une balade à vélo de 2h le long du canal de Berry à la rencontre de la riche histoire religieuse des deux églises de Gièvres et Selles-sur-Cher tout en profitant des paysages apaisants du Val de Cher.

Le Pays d’Art et d’Histoire vous embarque pour une balade à vélo de 2h le long du canal de Berry à la rencontre de la riche histoire religieuse des deux églises de Gièvres et l’église de Selles sont deux témoins d’une riche histoire religieuse et architecturale du territoire de la Vallée du Cher et du Romorantinais.

La première date du XIXe dans un architecture néo-romane tandis que la seconde offre un mélange de roman et gothique qui s’explique par sa construction bien plus ancienne au XIIe siècle et ses nombreux remaniements. 6 .

4, rue de l’église Saint-Loup 41130 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 97 70 08

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English :

The Pays d’Art et d’Histoire takes you on a 2-hour bike ride along the Canal de Berry to discover the rich religious history of the two churches of Gièvres and Selles-sur-Cher, while enjoying the soothing landscapes of the Cher Valley.

L’événement Visites des églises de Gièvres et Selles-sur-Cher (balade à vélo) Saint-Loup a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Sologne Côté Sud