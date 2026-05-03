AGENDA · Saint-Loup
Fête de l’été Saint-Loup
samedi 8 août 2026 · Saint-Loup
Informations pratiques
Saint-Loup
Fête de l’été
Saint-Loup Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Dîner formule guinguette, bal champêtre animé par l’orchestre Amantino
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Saint-Loup 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 56 56 28
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L’événement Fête de l’été Saint-Loup a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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