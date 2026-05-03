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AGENDA · Saint-Loup

Fête de l’été Saint-Loup

samedi 8 août 2026 · Saint-Loup

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
17380 Saint-Loup
Département
Charente-Maritime
Tarif
20 20 20

Saint-Loup

Fête de l’été

Saint-Loup Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Dîner formule guinguette, bal champêtre animé par l’orchestre Amantino
  .

Saint-Loup 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 56 56 28 

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L’événement Fête de l’été Saint-Loup a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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