Informations pratiques

Saint-Loup

Fête de l’été

Saint-Loup Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Dîner formule guinguette, bal champêtre animé par l’orchestre Amantino

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Saint-Loup 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 56 56 28

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English :

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L’événement Fête de l’été Saint-Loup a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge