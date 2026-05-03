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Vallée de la Trézence, une zone humide vitale Saint-Loup

mardi 18 août 2026 · Saint-Loup

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Les Renardières
Ville
17380 Saint-Loup
Département
Charente-Maritime
Tarif
6.5 6.5 6.5 Tarif réduit porteur de la carte Val’Idées, demandeur d’emploi, bénéficiaire de minima sociaux, personne en situation de handicap

Saint-Loup

Vallée de la Trézence, une zone humide vitale

Les Renardières Saint-Loup Charente-Maritime

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit
porteur de la carte Val’Idées, demandeur d’emploi,
bénéficiaire de minima sociaux, personne en situation de handicap

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 09:30:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Du marais de la Trézence, Thomas et Yoanna Marescot, paysans pépiniéristes et écologues de formation, partageront avec vous leur passion pour cette zone
humide sur tourbe et son rôle essentiel dans le cycle de l’eau.
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Les Renardières Saint-Loup 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29  billetterie@otvalsdesaintonge.com

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L’événement Vallée de la Trézence, une zone humide vitale Saint-Loup a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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