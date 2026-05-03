Informations pratiques

Saint-Loup

Vallée de la Trézence, une zone humide vitale

Les Renardières Saint-Loup Charente-Maritime

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit

porteur de la carte Val’Idées, demandeur d’emploi,

bénéficiaire de minima sociaux, personne en situation de handicap

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 09:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Du marais de la Trézence, Thomas et Yoanna Marescot, paysans pépiniéristes et écologues de formation, partageront avec vous leur passion pour cette zone

humide sur tourbe et son rôle essentiel dans le cycle de l’eau.

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Les Renardières Saint-Loup 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com

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English :

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L’événement Vallée de la Trézence, une zone humide vitale Saint-Loup a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge