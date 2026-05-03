Vallée de la Trézence, une zone humide vitale Saint-Loup
mardi 18 août 2026 · Saint-Loup
Informations pratiques
Saint-Loup
Vallée de la Trézence, une zone humide vitale
Les Renardières Saint-Loup Charente-Maritime
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif réduit
porteur de la carte Val’Idées, demandeur d’emploi,
bénéficiaire de minima sociaux, personne en situation de handicap
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 09:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Du marais de la Trézence, Thomas et Yoanna Marescot, paysans pépiniéristes et écologues de formation, partageront avec vous leur passion pour cette zone
humide sur tourbe et son rôle essentiel dans le cycle de l’eau.
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Les Renardières Saint-Loup 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com
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L’événement Vallée de la Trézence, une zone humide vitale Saint-Loup a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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