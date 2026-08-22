Visite de l’église Saint-Lubin Journées Européennes du Patrimoine Pontgouin
dimanche 20 septembre 2026 · Pontgouin
Informations pratiques
Pontgouin
Visite de l’église Saint-Lubin Journées Européennes du Patrimoine
4 Rue du Cardinal Pie Pontgouin Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite de l’église Saint-Lubin Journées Européennes du Patrimoine
Assistez à une visite libre ou commentée de l’église Saint-Lubin.
Aux environs de 1080, le petit-fils de Guillaume de Pont-Goët, cède Pontgouin à Geoffroy de Lèves, alors évêque de Chartres. Vers 1097, démarre la construction de l’église Saint Lubin qui fera office de chapelle de la résidence seigneuriale. Une porte, aujourd’hui murée, permettait un accès direct.
Pour découvrir l’histoire très riche de Pontgouin et de son église des documents seront à disposition et à l’intérieur de celle-ci, des tenues et objets religieux seront exposés. .
4 Rue du Cardinal Pie Pontgouin 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 70 26 75 16
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English :
Tour of Saint-Lubin Church: European Heritage Days
L’événement Visite de l’église Saint-Lubin Journées Européennes du Patrimoine Pontgouin a été mis à jour le 2026-08-22 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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