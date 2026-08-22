Informations pratiques

Pontgouin

Visite de l’église Saint-Lubin Journées Européennes du Patrimoine

4 Rue du Cardinal Pie Pontgouin Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite de l’église Saint-Lubin Journées Européennes du Patrimoine

Assistez à une visite libre ou commentée de l’église Saint-Lubin.

Aux environs de 1080, le petit-fils de Guillaume de Pont-Goët, cède Pontgouin à Geoffroy de Lèves, alors évêque de Chartres. Vers 1097, démarre la construction de l’église Saint Lubin qui fera office de chapelle de la résidence seigneuriale. Une porte, aujourd’hui murée, permettait un accès direct.

Pour découvrir l’histoire très riche de Pontgouin et de son église des documents seront à disposition et à l’intérieur de celle-ci, des tenues et objets religieux seront exposés. .

4 Rue du Cardinal Pie Pontgouin 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 70 26 75 16

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English :

Tour of Saint-Lubin Church: European Heritage Days

L’événement Visite de l’église Saint-Lubin Journées Européennes du Patrimoine Pontgouin a été mis à jour le 2026-08-22 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE