Informations pratiques

Pontgouin

Visite guidée du Château de la Rivière Journées Européennes du Patrimoine

Pontgouin Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée du Château de la Rivière Journées Européennes du Patrimoine

Assistez à des visites guidées de 1h sans réservation avec des départs toutes les 15 minutes, suivies d’une promenade libre dans le parc.

Le château de la Rivière, ses dépendances et son parc de 140 ha constituent un ensemble remarquable de la première moitié du XVIIᵉ siècle. Entouré de douves et bordant l’Eure, le château se situe au milieu d’un parc tracé sous Louis XIII. Trois kilomètres de canaux et de rivières le traversent. L’intérieur du château est restauré, décoré et meublé en préservant son caractère. Depuis 2009, le domaine de la Rivière est devenu la propriété d’une famille qui œuvre à lui redonner tout son éclat. 5 .

Pontgouin 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided Tour of the Château de la Rivière: European Heritage Days

L’événement Visite guidée du Château de la Rivière Journées Européennes du Patrimoine Pontgouin a été mis à jour le 2026-08-22 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE