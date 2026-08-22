Visite guidée de la Ferme fortifiée du Plessis Journées Européennes du Patrimoine Pontgouin
samedi 19 septembre 2026 · Pontgouin
Informations pratiques
Pontgouin
Visite guidée de la Ferme fortifiée du Plessis Journées Européennes du Patrimoine
La Goupillière Pontgouin Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée de la Ferme fortifiée du Plessis Journées Européennes du Patrimoine
Assistez à une visite guidée et commentée de la Ferme fortifiée du Plessis qui s’est transformée en lieu écologique. Projection d’une vidéo sur la restauration entreprise pendant ces 20 dernières années. Animations musicales et snacks. .
La Goupillière Pontgouin 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 44 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided Tour of the Fortified Farm of Le Plessis: European Heritage Days
L’événement Visite guidée de la Ferme fortifiée du Plessis Journées Européennes du Patrimoine Pontgouin a été mis à jour le 2026-08-22 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
À voir aussi à Pontgouin (Eure-et-Loir)
- Château de La Rivière, Château de la Rivière, Pontgouin 19 septembre 2026
- Visite guidée du Château de la Rivière Journées Européennes du Patrimoine Pontgouin 19 septembre 2026
- Visite guidée et individuelle de la Ferme fortifiée du Plessis, Ferme du Plessis, Pontgouin 19 septembre 2026
- Exposition de photos anciennes de la Ferme fortifiée du Plessis et des environs, Ferme du Plessis, Pontgouin 19 septembre 2026
- Concert en Duo : « Aux confins du Romantisme », Ferme du Plessis, Pontgouin 19 septembre 2026