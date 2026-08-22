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Visite guidée de la Ferme fortifiée du Plessis Journées Européennes du Patrimoine Pontgouin

samedi 19 septembre 2026 · Pontgouin

Visite guidée de la Ferme fortifiée du Plessis Journées Européennes du Patrimoine Pontgouin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
La Goupillière
Ville
28190 Pontgouin
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Pontgouin

Visite guidée de la Ferme fortifiée du Plessis Journées Européennes du Patrimoine

La Goupillière Pontgouin Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée de la Ferme fortifiée du Plessis Journées Européennes du Patrimoine
Assistez à une visite guidée et commentée de la Ferme fortifiée du Plessis qui s’est transformée en lieu écologique. Projection d’une vidéo sur la restauration entreprise pendant ces 20 dernières années. Animations musicales et snacks.   .

La Goupillière Pontgouin 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 44 30 

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English :

Guided Tour of the Fortified Farm of Le Plessis: European Heritage Days

L’événement Visite guidée de la Ferme fortifiée du Plessis Journées Européennes du Patrimoine Pontgouin a été mis à jour le 2026-08-22 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE

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