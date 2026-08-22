Informations pratiques

Pontgouin

Visite guidée de la Ferme fortifiée du Plessis Journées Européennes du Patrimoine

La Goupillière Pontgouin Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée de la Ferme fortifiée du Plessis Journées Européennes du Patrimoine

Assistez à une visite guidée et commentée de la Ferme fortifiée du Plessis qui s’est transformée en lieu écologique. Projection d’une vidéo sur la restauration entreprise pendant ces 20 dernières années. Animations musicales et snacks. .

La Goupillière Pontgouin 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 44 30

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English :

Guided Tour of the Fortified Farm of Le Plessis: European Heritage Days

L’événement Visite guidée de la Ferme fortifiée du Plessis Journées Européennes du Patrimoine Pontgouin a été mis à jour le 2026-08-22 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE