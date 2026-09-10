Visite de l’église Saint Michel de Chârost, Église Saint Michel Chârost, Chârost

Informations pratiques

Visite de l’église Saint Michel de Chârost 19 et 20 septembre Église Saint Michel Chârost Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les bénévoles de l’ASEPHiC (Association de Sauvegarde de l’église et du Patrimoine Historique de Chârost) feront découvrir ce monument du XIIᵉ siècle, classé monument historique, soit en visite libre grace à des panneaux explicatifs, soit en visite commentée.

Pour les plus jeunes la visite se déroulera sous forme de jeu de piste.

Église Saint Michel Chârost Place de la mairie, 18290 Chârost Chârost 18290 Cher Centre-Val de Loire 06 83 49 31 19 L’église Saint Michel du XIIᵉ siècle est classée monument historique.

Sa construction en grès rouge est exceptionnelle.

Des sondages effectuée en 2003 ont mis à jour des fresques du XVᵉ siècle.

Cet édifice faisait partie du prieuré Saint Michel et était situé hors des murs de la ville.

Les bénévoles de l’ASEPHiC (Association de Sauvegarde de l’église et du Patrimoine Historique de Chârost) feront découvrir ce monument du XIIᵉ siècle.

© B.MERCIER