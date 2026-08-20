Visite de l’église Saint-Nicolas, Église Saint-Nicolas, Bourcq

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Nicolas Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Nicolas Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dédiée à saint Nicolas, l’église se compose d’une nef unique plafonnée donnant accès, sous un arc triomphal du XVème siècle, à un ancien transept, dont il ne subsiste que le bras sud formant la chapelle à la Vierge.

Dans cette chapelle se trouve un bas-relief représentant le Christ en croix entre la Vierge et saint Jean : épitaphe du curé Pierre Simon mort en 1531.

La nef est précédée d’une tour rectangulaire du XVème siècle dont la partie inférieure forme un porche voûté sur croisée d’ogives avec un trou à la clef pour le passage des cloches.

Le porche s’ouvre sur un portail flamboyant à deux voussures finement sculptées. Le trumeau de la porte est surmontée d’une statue de saint Nicolas du XVème siècle.

La commune porte actuellement un projet de réfection de la toiture et de la charpente.

Église Saint-Nicolas 4 Rue Haute, 08400 Bourcq Bourcq 08400 Ardennes Grand Est L’église Saint-Nicolas de Bourcq est un bel exemple d’architecture religieuse rurale des XIIᵉ et XIIIᵉ siècles. Remaniée au fil du temps, elle conserve une nef romane, un chœur voûté et un clocher carré caractéristique. Son mobilier ancien, ses pierres sculptées et son cadre paisible en font un témoin précieux de l’histoire locale et du patrimoine ardennais.

Dédiée à Saint Nicolas, l’église se compose d’une nef unique plafonnée donnant accès sous un arc triomphal du XVème siècle à un ancien transept dont il ne subsiste que le bras sud formant la chapelle…

© Commune de Bourcq