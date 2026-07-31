Informations pratiques

Beaumont-Village

Visite de l’église Saint-Sylvain

Rue de l’Église Beaumont-Village Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite de l’église moderne, remarquable pour son architecture contemporaine, ses peintures et ses fresques, qui lui confèrent une atmosphère artistique et spirituelle.

Visite de l’église moderne, remarquable par son architecture contemporaine, ainsi que par ses peintures et ses fresques qui ornent les murs. Ces œuvres, aux couleurs et aux motifs variés, apportent une dimension artistique et spirituelle à l’édifice, offrant aux visiteurs un aperçu de l’expression de l’art sacré moderne. .

Rue de l’Église Beaumont-Village 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 60 47 commune.beaumontvillage@wanadoo.fr

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English :

Tour of the modern church, notable for its contemporary architecture, paintings, and frescoes, which lend it an artistic and spiritual atmosphere.

L’événement Visite de l’église Saint-Sylvain Beaumont-Village a été mis à jour le 2026-07-31 par Loches Touraine Châteaux de la Loire