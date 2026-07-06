Visite de l’Eglise Sainte-Croix Place Hervo Quimperlé
lundi 6 juillet 2026 · Place Hervo · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Visite de l’Eglise Sainte-Croix
Place Hervo Eglise Sainte-Croix Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-06 2026-08-03
Des visites de l’Eglise Sainte-Croix sont assurées à la demande par des guides de l’association SPREV pendant tout l’été.
Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 18h. Le dimanche de 15h à 18h. .
Place Hervo Eglise Sainte-Croix Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28
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English :
L’événement Visite de l’Eglise Sainte-Croix Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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