Visite de l’église Sainte-Madeleine, Eglise Sainte-Madeleine, Saint-Ilpize

Informations pratiques

Visite de l’église Sainte-Madeleine 19 et 20 septembre Eglise Sainte-Madeleine Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les visiteurs seront accueillis dans l’église et guidés dans leur découverte du site. Des outils d’aide à la visite seront aussi mis à disposition.

Eglise Sainte-Madeleine place du Plain 43380 Saint-Ilpize Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://www.mairiesaintilpize.fr Construite sur les fondations d’un ancien édifice roman, l’église Sainte-Madeleine a été profondément remaniée et agrandie aux XIV et XVe siècles. C’est une église fortifiée dont le chevet s’inscrit dans la prolongation de la muraille protégeant le village et dont la tour à l’angle sud-est comprend des archères meurtrières. Composée d’une nef et de deux bas-côtés, elle a fait l’objet de plusieurs campagnes de décors dont certains sont encore visibles. Notamment les fresques montrant des scènes bibliques. Les plus anciens décors – des feuilles de chêne – présents dans le choeur remonteraient au XIIe siècle. Il faut aussi remarquer les culots sculptés qui représentent des anges musiciens, les clés de voûte montrant les blasons des seigneurs qu régnaient sur la région, notamment les blasons des Dauphin d’Auvergne, et deux piétas, l’une en bois et l’autre en pierre, datant des XVIII et XVIIe siècles. L’extérieur de l’église a fait l’objet récemment d’un gros chantier de restauration. Parking à proximité

Les visiteurs seront accueillis dans l’église et guidés dans leur découverte du site. Des outils d’aide à la visite seront aussi mis à disposition.

©iroussel