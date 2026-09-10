Visite du château et de sa chapelle romane, Château et sa chapelle, Saint-Ilpize

Informations pratiques

Visite du château et de sa chapelle romane 19 et 20 septembre Château et sa chapelle Haute-Loire

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du château et de la chapelle romane à l’aide de panneaux d’interprétation ou visite audio-guidée sur téléphone mobile.

Château et sa chapelle Saint-Ilpize, 43380 Saint-Ilpize, France Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes La première mention d’une construction fortifiée remonte à 1030 (château : XIe siècle, XIVe siècle, XVIe siècle ; chapelle : XIIe siècle). La forteresse de Saint-Ilize, rapidement dotée de plusieurs enceintes, permettait aux Dauphins d’Auvergne de surveiller les gorges de l’Allier. Les murailles sont dominées par l’ancienne chapelle et une tour carrée servant actuellement de clocher. Plusieurs enceintes successives, flanquées de tours, enserraient basses-cours et quartiers de la ville, qui s’étendait au XVIe siècle jusqu’à l’Allier. Seule l’enceinte supérieure, qui protégeait le logis seigneurial, présente encore une structure homogène au sommet de la butte. L’enceinte dessine une sorte de cercle à pans irréguliers auquel on accède par une rampe nord partant de la place de l’église. Plusieurs chicanes, bastions et poternes défendaient l’accès à la cour basse dans laquelle l’accès s’effectue par une porte en arc brisé. En contrebas, l’enceinte inférieure est garnie d’une tourelle nommée « épaulette ». Le logis seigneurial était adossé contre la partie sud de l’enceinte.

Visite libre du château et de la chapelle romane à l’aide de panneaux d’interprétation ou visite audio-guidée sur téléphone mobile.

©iroussel