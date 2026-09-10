Visite de l’Espace culturel du Brionnais, Espace culturel du Brionnais, Chauffailles
samedi 19 septembre 2026 · Espace culturel du Brionnais · Chauffailles
Informations pratiques
Visite de l’Espace culturel du Brionnais Samedi 19 septembre, 15h00 Espace culturel du Brionnais Saône-et-Loire
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Situé à Chauffailles, l’Espace culturel du Brionnais, doté de 363 sièges, propose une programmation de spectacles vivants pluridisciplinaires (musique, théâtre, danse, jeune public, etc.), ainsi que des expositions qui ont lieu tout au long de la saison.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, il vous ouvre ses portes pour une visite commentée. Loges, coulisses, parc technique… Le lieu n’aura plus aucun secret pour vous.
Espace culturel du Brionnais 2 rue Gambetta, 71170 Chauffailles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 26 44 22 http://www.ecb-chauffailles.fr Salle de spectacles vivants pluridisciplinaires. parking sur place.
Situé à Chauffailles, l’Espace culturel du Brionnais, doté de 363 sièges, propose une programmation de spectacles vivants pluridisciplinaires (musique, théâtre, danse, jeune public, etc.), ainsi que …
© Mairie de Chauffailles
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