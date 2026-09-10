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Visite de l’Espace culturel du Brionnais, Espace culturel du Brionnais, Chauffailles

samedi 19 septembre 2026 · Espace culturel du Brionnais · Chauffailles

Visite de l’Espace culturel du Brionnais, Espace culturel du Brionnais, Chauffailles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Espace culturel du Brionnais
Adresse
2 rue Gambetta, 71170 Chauffailles
Ville
71170 Chauffailles
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Entrée libre

Visite de l’Espace culturel du Brionnais Samedi 19 septembre, 15h00 Espace culturel du Brionnais Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Situé à Chauffailles, l’Espace culturel du Brionnais, doté de 363 sièges, propose une programmation de spectacles vivants pluridisciplinaires (musique, théâtre, danse, jeune public, etc.), ainsi que des expositions qui ont lieu tout au long de la saison.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, il vous ouvre ses portes pour une visite commentée. Loges, coulisses, parc technique… Le lieu n’aura plus aucun secret pour vous.

Espace culturel du Brionnais 2 rue Gambetta, 71170 Chauffailles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 26 44 22 http://www.ecb-chauffailles.fr Salle de spectacles vivants pluridisciplinaires. parking sur place.
Situé à Chauffailles, l’Espace culturel du Brionnais, doté de 363 sièges, propose une programmation de spectacles vivants pluridisciplinaires (musique, théâtre, danse, jeune public, etc.), ainsi que …

© Mairie de Chauffailles

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