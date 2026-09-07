Visite de l’Espace Théodore Monod, un projet architectural au service de la cité, Espace protestant Théodore Monod, Vaulx-en-Velin
samedi 19 septembre 2026 · Espace protestant Théodore Monod · Vaulx-en-Velin
Informations pratiques
Visite de l’Espace Théodore Monod, un projet architectural au service de la cité Samedi 19 septembre, 14h00 Espace protestant Théodore Monod Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite de l’Espace Théodore Monod, un projet architectural au service de la cité
Saviez-vous que le premier temple protestant jamais construit à Lyon était rond ?
Le temple de l’Espace Théodore Monod n’est pas rond. Mais il a aussi une belle charpente.
L’Espace Monod accueille trois églises protestantes de la Fédération Protestante de France. Ces églises Luthéro-réformée, Adventiste et Malgache sont issues de la Réforme du XVIe siècle, inspirée par Martin Luther puis Jean Calvin.
Espace protestant Théodore Monod 22 Rue Romain Rolland, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Cité TASE Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Visite de l’Espace Théodore Monod, un projet architectural au service de la cité
©Espace protestant Théodore Monod
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