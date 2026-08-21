Visite de l’établissement scolaire Le Devoir (collège Saint-Charles) par les élèves et leurs professeurs, Collège Saint-Charles, site Le Devoir, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Visite de l’établissement scolaire Le Devoir (collège Saint-Charles) par les élèves et leurs professeurs Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Collège Saint-Charles, site Le Devoir Saône-et-Loire

Sur inscription auprès de l’Espace patrimoine du mardi 8 septembre à 10h au vendredi 18 septembre à 12h45.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez de visites guidées exceptionnelles menées par des élèves de l’établissement et leurs enseignants, nées d’un projet mené en 2022-2023 avec le service Animation du Patrimoine de la Ville.

Des départs de visites sont prévus à 14h, 15h et 16h.

En 1895, Jeanne Marie Roux, dite sœur Marie Fabien, agrandit l’école maternelle qu’elle avait fondé pour aider les plus démunis dans la commune maraichère de Saint-Jean-Des-Vignes, achète des bâtiments, fonde un pensionnat et une maison de retraite dont les pensions servent à financer l’entretien de l’école devenue libre.

À partir de 1912, l’école le Devoir connaît des aménagements comme le pensionnat, au rez-de chaussée, une chapelle puis un réfectoire et un préau. De nouveaux matériaux sont alors utilisés (métal, verre, brique, moellon…).

Durant la Première Guerre Mondiale, le site est réquisitionné pour les soldats blessés ou en convalescence, tout comme en 1940 où l’établissement abrite des soldats allemands.

Durant les années 1950, alors que Saint Jean des Vignes devient un quartier de Chalon-sur-Saône, une École Ménagère est ouverte pour accueillir des jeunes filles de 14 à 18 ans ; elle se transformera en école technique. Après le réaménagement de l’école maternelle et de l’école primaire du Devoir à la fin des années 1960, les sœurs cessent de s’occuper des personnes âgées. En 1963, l’établissement accueille 550 élèves dont 104 internes. Dès 1975, en raison du développement des transports, le nombre de ces derniers diminue au profit des demi- pensionnaires. À partir des années 1980, la direction de l’établissement est confiée à des laïcs et non plus aux religieuses. Depuis, l’école s’agrandit avec de nouveaux bâtiments, notamment les salles de technologie en 1995.

Avec environ 1300 élèves dans ses murs actuellement (école primaire, collège et lycée professionnel) le site le Devoir est sous contrat avec l’État. Il fait aujourd’hui partie de l’ensemble Saint-Charles Borromée qui regroupe les établissements d’enseignement privé de Chalon-sur Saône. C’est cette évolution, avec découverte des lieux, qui vous sera présentée par les élèves et leurs professeurs.

Collège Saint-Charles, site Le Devoir Chemin du Pensionnat, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 93 15 98 »}] Le collège Saint-Charles est un établissement privé catholique sous contrat d’association avec l’État. Il est né à la rentrée 2021 de la fusion des deux collèges de l’ensemble scolaire Saint-Charles : Le Devoir et Saint-Dominique. Il a la particularité de fonctionner sur deux sites différents avec des propositions spécifiques issue de l’histoire de chacun.

L’école Le Devoir a été créée en 1854 par le curé de Saint-Jean-des-Vignes, et a vu son essor grâce à sœur Marie-Fabien Roux. D’abord appelée école Sainte-Marie, elle tire ensuite son nom, en 1912, de la mission des sœurs : « le devoir d’aider à réussir ».

Le site du Devoir accueille environ 380 élèves répartis dans 15 classes de la 6e à la 3e.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez de visites guidées exceptionnelles menées par des élèves de l’établissement et leurs enseignants, nées d’un projet mené en 2022-2023 avec…

© Archives de la Ville de Chalon-sur-Saône (1936)