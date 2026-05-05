Visite de l’expérience Cyrano, Quai Cyrano, Bergerac
Visite de l’expérience Cyrano, Quai Cyrano, Bergerac samedi 19 septembre 2026.
Visite de l’expérience Cyrano Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Quai Cyrano Dordogne
Gratuit. Réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Quai Cyrano vous propose de découvrir gratuitement l’Expérience Cyrano : une scénographie immersive consacrée à la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac.
Plongez au cœur de l’univers de ce personnage emblématique et laissez-vous porter par une mise en scène sensible et contemporaine, qui revisite ce grand classique du théâtre.
Quai Cyrano Quai Cyrano 24100 Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 57 03 11 »}]
Journées européennes du patrimoine 2026