Visite de l’exposition « Corps / Machines – Le sublime populaire », Hangar blanc, Carcassonne

Informations pratiques

Visite de l’exposition « Corps / Machines – Le sublime populaire » 18 – 20 septembre Hangar blanc Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Hangar Blanc, centre d’art contemporain à Carcassonne, ouvre ses portes avec l’exposition « Corps / Machines. Le sublime populaire », réunissant les artistes Pauline Rousseau, Louise Mutrel et Shari Petti.

Cette exposition collective explore, à travers la photographie, la vidéo et l’installation, des pratiques populaires contemporaines où le corps, le costume et la performance deviennent des espaces de transformation et d’affirmation collective.

Du bodybuilding aux camions dekotora japonais, en passant par les cultures carnavalesques de Trinidad-et-Tobago, elle invite à découvrir autant d’univers où le corps devient un territoire travaillé, exposé et amplifié.

Hangar blanc 10 rue Pierre Germain, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 (0)6 30 96 38 23 https://www.hangarblanc.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61575018371389;https://www.instagram.com/hangar_blanc/ Le Hangar Blanc est un centre d’art contemporain situé à Carcassonne, dédié à la création, à l’expérimentation et à la transmission. Installé dans une halle industrielle de 400 m², il développe une programmation mêlant expositions, résidences, performances, rencontres et ateliers.

Notre mission ? Favoriser les dialogues entre patrimoine, art et société, en créant un espace ouvert, accessible et vivant, au service des artistes comme des publics. Accès PMR

Parking gratuit à proximité (Berges de l’Aude) et parking payant à proximité (Square Gambetta).

Possibilité de dépose-minute devant l’entrée pour les PMR.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Hangar Blanc, centre d’art contemporain à Carcassonne, ouvre ses portes avec l’exposition « Corps / Machines. Le sublime populaire », les et à…

©ThibaultDuchesne-Solelhar & © Pauline Rousseau, les Muscles, 2022