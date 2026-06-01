Visite de l’exposition : Domestique-moi si tu peux !, Muséum de Toulouse, Toulouse

Visite de l’exposition : Domestique-moi si tu peux ! 13 et 14 juin Muséum de Toulouse Haute-Garonne

Tarif : Inclus dans le billet d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:10:00+02:00 – 2026-06-13T11:55:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:10:00+02:00 – 2026-06-14T16:40:00+02:00

Visite guidée de l’exposition permanente du Muséum de Toulouse

Depuis plus de 10 000 ans, l’Humanité entretient une relation singulière avec son environnement en domestiquant les espèces animales et végétales qui lui sont utiles.

Du chien au cheval, des céréales et autres plantes cultivées, ces espèces répondent aujourd’hui à une multitude de besoins essentiels.

À travers de nombreux spécimens, cette exposition interroge la place de ces espèces domestiquées qui remplissent tour à tour des fonctions matérielles, nourricières mais aussi fortement symboliques.

Cette longue aventure de la domestication toujours en cours témoigne des relations que nous entretenons avec le Vivant. Sélectionner, transformer, exploiter l’environnement ; la biodiversité est-elle vraiment au service de l’homme ?

Tarif : Inclus dans le billet d’entrée

Tout public dès 7 ans

Inscription sur place le jour-même, dans la limite des places disponibles

Lieu de rdv : Derrière le droguier

Merci de se présenter au point de rendez-vous 5 minutes avant le début de la visite

Muséum de Toulouse 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Visite guidée de l’exposition permanente du Muséum de Toulouse

© Marianne Thazet, Muséum de Toulouse