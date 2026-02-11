Visite de l’exposition Kandinsky au LAM Villeneuve-d’Ascq
samedi 28 mars 2026.
Visite de l’exposition Kandinsky au LAM
musée LaM Villeneuve-d’Ascq Nord
16:00:00
17:00:00
2026-03-28
Dans le cadre de la réouverture du LAM, L’Odyssée vous emmène au musée, pour une visite guidée (1h) pour adultes de l’exposition Kandinsky. Face aux images .
Rendez-vous au LAM à 15h30
Gratuit Sur réservation au 03 20 17 27 40 L’Odyssée, Médiathèque de Lomme
musée LaM Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 17 27 40
English :
As part of the reopening of the LAM, L’Odyssée takes you on a guided tour (1h) of the Kandinsky exhibition for adults. Face aux images .
Meet at the LAM at 3.30pm
Free Book on 03 20 17 27 40 L’Odyssée, Médiathèque de Lomme
