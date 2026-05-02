Visite de l’exposition « La mer jamais ne s’oublie » Musée de Bretagne Rennes
Visite de l’exposition « La mer jamais ne s’oublie » Musée de Bretagne Rennes samedi 2 mai 2026.
Visite de l’exposition « La mer jamais ne s’oublie » Musée de Bretagne Rennes 2 mai – 27 septembre Ille-et-Vilaine
Gratuit
Découvrez l’exposition « La mer jamais ne s’oublie » qui propose une approche à la fois documentaire et poétique de notre rapport à la mer, à sa beauté mais aussi à sa fragilité.
La visite de l’exposition sollicite les sens de chacun pour offrir une expérience originale et conviviale.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-02T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-27T15:15:00.000+02:00
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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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